Более 200 дольщиков получили ключи от новых квартир в Балашихе

Ключи от квартир в ЖК «Микрорайон 28» в Балашихе получили 240 человек. Строительство дома началось еще в 2016 году, но из-за проблем с финансированием было заморожено. Все это время на связи с дольщиками были представители министерства жилищной политики региона и городская администрация.

По словам заместителя главы администрации городского округа Балашиха Кирилла Тимашкова, дом был проблемным. Застройщику удалось получить помощь от банка, в результате чего строительство завершили.

Дольщица Елена Марсюкова призналась, что давно мечтала о своей недвижимости. Она поделилась впечатлениями после просмотра квартиры.

«Я буквально влюбилась в эту квартиру. И решила, что все — она будет моей! Это что-то на уровне биения сердца учащенного было. Я даже не сомневалась нисколько», — рассказала она.

Елена хотела бы в ближайшее время заняться ремонтом, но для начала стоит решить вопрос с документами на жилье. Заместитель начальника отдела по информационной работе с гражданами-соинвесторами Министерства жилищной политики Московской области Игорь Ильин прояснил ситуацию.

«Сейчас застройщикам остается поставить дом на кадастр, чтобы новоселы смогли оформить свою собственность», — отметил он.

Ожидается, что собственники смогут въехать в квартиры до конца 2022 года.