Более 200 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Сердце Одинцово»

В Московской области сдали корпус в жилом корпусе «Сердце Одинцово». Ключи от квартир получили 216 дольщиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

В жилом комплексе «Сердце Одинцово» ввели в эксплуатацию корпус А, в котором 628 квартир. 216 дольщиков уже получили ключи от нового жилья. Оставшиеся собственники получат ключи в третьем квартале 2021 года.

«Поздравляю всех дольщиков с этим долгожданным и радостным событием. Несмотря на все трудности, возникшие в ходе строительства, застройщик исполнил обязательства и достроил объект», — отметил заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами Министерства жилищной политики Подмосковья Андрей Любимов.

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, в 2019 году дольщики переживали сложный период, но теперь микрорайон продолжат развивать. Вскоре там появятся детские сады.

«Я ждала завершения строительства больше полутора лет. Сегодня действительно радостный день — я не только получила ключи, но и впервые побывала в своей квартире. Впереди приятные ремонтные хлопоты. Я счастлива», — поделилась эмоциями участница долевого строительства Наталья Косцова.

Застройщик ООО «СЗ «Стройтехинвест» заморозил строительство в 2019 году из-за проблем с финансированием, позже компания смогла завершить работы и исполнить обязательства перед дольщиками.