Подмосковье 11 марта 2023, 19:59 Более 200 дольщиков получат ключи от квартир в ЖК «Симферопольский» в Подольске

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В поселке Быково в Подольске завершают работы в проблемном многоквартирном доме на Спортивной улице. После итоговой проверки 220 дольщиков получат ключи от своих квартир после восьми лет ожидания.

«Посмотрите, мы живем здесь, у нас и вода холодная, и горячая, и отопление, у нас очень теплый дом, а сейчас вообще красоту какую сделали», — рассказала жительница первого дома ЖК Валентина Устиченко.

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Около восьми лет Валентина, как и ее соседи, жила на собственной территории без права пользования. В доме отсутствовали достойные жилищные условия. За короткий срок строители нового застройщика заменили кровлю и окна, запустили лифты, произвели герметизацию швов, застеклили балконы и поставили подъемники для маломобильных групп граждан.

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«В частности, здесь у жителей не было газоснабжения, и сейчас были произведены работы по наружному газоснабжению и восстановлены системы внутреннего газоснабжения, и будет пущен газ», — сообщил руководитель проекта от генподрядчика «Стройкомплекс» Евгений Гордеев.

Компания взяла на себя обустройство территории, в том числе прокладку асфальта, тротуаров, установку ограждений лестничных маршей, обустройство площадок для детей и занятий спортом.

«Прежде чем достраивать данный дом, было произведено застройщиком обследование данных всех конструкций. По данному обследованию было признано, что дом находится в рабочем состоянии, нужно было выполнить определенные мероприятия по усилению конструкций, что и сделал застройщик», — заявил сотрудник главного управления государственного строительного надзора региона Дмитрий Будашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

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