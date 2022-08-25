Более 200 дольщиков получат ключи от квартир в Балашихе до конца года

В Балашихе еще 240 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир до конца текущего года. Речь идет о ЖК «Микрорайон 28», где первую партию ключей уже выдали — их вручили первым 14 собственникам. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Кирилл Тимашков, заместитель начальника отдела по информационной работе с гражданами-соинвесторами Игорь Ильин, генеральный директор ООО «Флинкбау» Дмитрий Матюшков.

«Мы все очень долго ждали ввода в эксплуатацию этого дома. К сожалению, строительство затянулось. При содействии с министерством жилищной политики были достигнуты договоренности с инвестором. Весной в мае началось финансирование, застройщик вышел оперативно на стройку и уже август — радостное событие: вручение ключей. 240 дольщиков получат ключи до конца текущего года. Застройщику остается поставить дом на кадастр, чтобы новоселы могли оформить собственность», — сказал Игорь Ильин.

Застройщик ЖК ООО «Флинкбау» начал возводить второй корпус жилого дома еще в 2016 году. Однако во время пандемии остро не хватало рабочих рук и финансирования. При этом дольщики прождали свои квартиры несколько лет. Строительные работы возобновились только в мае текущего года.

«Я понимаю, насколько собственникам было тяжело пережить весь этот процесс. Теперь все позади. Дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Следующий этап — непосредственная передача квартир будущим собственникам путем подписания акта приема-передачи. Уверен, этот процесс пройдет очень быстро! От имени главы Балашихи Сергея Юрова я поздравляю всех с этим знаковым событием!», — отметил Кирилл Тимашков.

В министерстве жилищной политики Подмосковья взяли этот объект на особый контроль, во время которого ведомство оказывало необходимую поддержку по документальному сопровождению завершения строительства.

«О своей собственной квартире я давно мечтала. Я увидела этот ЖК и буквально влюбилась в эту квартиру, твердо решив, что она будет моей. Моя профессия — дизайнер, теперь я смогу воплотить в жизнь свой проект по обустройству квартиры. До этого я проживала с родителями», — поделилась Елена Морсякова, жительница ЖК.

В целом на территории Балашихи недостроенными оставалось 33 жилых дома, их ввода в эксплуатацию ждали больше пяти тысяч жителей. Сейчас в городе только шесть подобных объектов. Последние стройки, находящиеся под постоянным контролем — это три малоэтажных корпуса на Леоновском шоссе и ЖК «Салтыковка престиж». Здесь, чтобы собственники как можно быстрее получили ключи от своих квартир, привлекли нового инвестора.

Проблема дольщиков в регионе решается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.