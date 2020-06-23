Более 200 детей-сирот из Подмосковья получили квартиры с начала года

В Подмосковье в 2020 году получили ключи от квартир 208 детей-сирот. Всего в этом году свое жилье получат 780 ребят. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«С начала года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир — это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для этого из бюджета Московской области выделили более двух миллиардов рублей.

Каклюгина отметила, что квартиры детям выдают в районах с развитой инфраструктурой. Больше половины квартир расположены в новостройках.

«Работа по обеспечению детей-сирот квартирам у нас ежегодно идет по плану, так, 26 июня в городском округе Орехово-Зуево торжественно будут вручены ключи от квартир еще 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках мероприятия состоится осмотр квартиры, где будет продемонстрировано типовое оснащение жилплощади», — пояснила министр.

С начала года 783 подмосковных ребенка-сироты обрели семьи. Найти их помогли органы опеки и попечительства Министерства образования региона. В Подмосковье уже более четырех тысяч приемных семей.