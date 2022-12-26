Подмосковье 26 декабря 2022, 12:43 Более 200 детей побывали на благотворительной елке в Горках Ленинских

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Новогодний праздник провели в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». На спектакле побывали 225 детей из малообеспеченных семей, а также ребята, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции.

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Представление «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна в переводе Самуила Маршака показали в киноконцертном зале музея. Для ребят провели анимационную программу, а родителей пригласили на экскурсию и чаепитие с пирогами.

В конце праздника все дети получили сладкие подарки. Многие гости, которые еще не успели послать свои письма Деду Морозу, отправили свои послания прямиком на дачу главного зимнего волшебника, которая находится на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении.

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