Подмосковье 01 декабря 2022, 13:39 Более 200 детей побывают на благотворительной елке в Горках Ленинских 24 декабря

Читать 360tv в

Больше 200 детей посетят яркое музыкальное представление под названием «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна. Произведение будет в переводе Самуила Маршака. Оно пройдет на сцене в музее Ленина в Горках Ленинских. На него приглашают детей в возрасте от семи до 12 лет, чьи отцы сейчас занимаются защитой нашей Родины.

Реклама

Праздник продлится как минимум полтора часа. Начнется все с новогодней интермедии, а закончится большим интерактивным спектаклем в зрительном зале. Можно будет посмотреть всю историю Короля, который очень любит здоровый образ жизни, его заботливой Королевы, Молочницы, которая всегда была очень приятным человеком, а также Коровы, которая подавала сливочное масло к столу. В представление будут включены замечательные детские стихи и песни в переводах Самуила Маршака. В конце программы всех ожидает новогодний тематический подарок.