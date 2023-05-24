24 мая 2023, 17:09
Более 200 детей из Подмосковья приняли участие в художественном конкурсе МЧС
В Подмосковье подвели итоги областного этапа художественного конкурса «Неопалимая купина» от МЧС. В этом году в нем поучаствовали более 200 ребят.
Конкурс направлен на формирование общественного сознания и активной гражданской позиции среди подрастающего поколения. Мероприятие проводится ежегодно по трем номинациям в четырех возрастных группах.
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Основными критериями оценки являются: творческий подход к выполнению работы, соответствие заявленной теме, новаторство и оригинальность, а также высокий уровень мастерства.
Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети из малообеспеченных семей тоже получат путевки в летние лагеря.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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