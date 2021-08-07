Более 200 человек вышли на экосубботник в Луховицах

Местные жители, волонтеры и студенты авиационного техникума вышли сегодня на экосубботник в Луховицах. Вооружившись мешками для мусора, они очистили берега двух карьеров и реки Черной.

В масштабной уборке приняли участие более 200 человек. Мусора набралось очень много. В основном пластиковые бутылки, одноразовая посуда, банки. Такие «подарки» часто оставляют после себя отдыхающие.

«Волонтеры, народ, не считаясь с выходным, пришли, но это неправильное отношение к природе. Мы же всю жизнь не будем приходить убирать. Пришел — убери за собой! Рядом есть площадка ТБО — увози. Поэтому надо, на мой взгляд, [начиная] с молодежи, детей приучать и учить тому, что экология — это здоровье», — заявил глава городского округа Владимир Барсуков.

Среди тех, кто расчищал популярные места для пикников, были и совсем юные экоактивисты. Одному из них всего три года. Мальчик пришел на субботник вместе с мамой. По ее словам, это уже не первая их совместная уборка.

«Очень стыдно за этих людей. Может быть, наш пример застыдит их?! Да, Мишут? Скажи — плохо делают?» — обратилась она к сыну.

Субботник организовали в рамках проекта «Вода России». На уборку берегов ушло несколько часов. В общей сложности волонтеры собрали более 100 «кубов» мусора.