Подмосковье 10 апреля 2023, 16:19 Более 200 человек убрали территорию памятника «Зенитное орудие» в Лобне на субботнике

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Городской субботник прошел в Лобне. Более 200 участников привели в порядок территорию памятника «Зенитное орудие», где в мае состоится торжественный митинг ко Дню Победы.

Участники субботника убрали сухую траву, мусор, подмели тротуары и привели в порядок газоны. Многие пришли на субботник семьями. Городскую акцию в полном составе поддержал Совет молодежи. Следующий субботник пройдет в Лобне 22 апреля.

Уборка общественных пространств в Лобне стартовала в апреле в рамках областного Месяца чистоты и благоустройства.

«Парки, скверы, общественные пространства, дороги, тротуары — это более двух миллионов квадратных метров площади городской территории. За этот месяц мы должны город привести в порядок, чтобы он сиял от чистоты», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Рабочие уже отмыли остановочные павильоны, убрали прошлогоднюю листву с дорожек и тротуаров, начали ремонт дорог. Во второй половине месяца сотрудники коммунальных служб будут красить ограждения, приводить в порядок детские и спортивные площадки, высаживать деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что областной субботник состоится во всех городских округах 22 апреля. Он отчасти пройдет в праздничном формате.

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