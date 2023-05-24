Подмосковье 24 мая 2023, 10:31 Более 200 человек стали участниками танцевального фестиваля в Рузе

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Фестиваль «Краски танцев» прошел в Рузе. Его участниками стали 220 танцоров и 10 хореографических коллективов.

Юные танцоры из Волоколамска, Можайска, Тучкова, Осташева приехали в Рузу, чтобы выступить на фестивале. Самому младшему участнику было всего три с половиной года, самому старшему — 18 лет.

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«Этот фестиваль мы проводим в первый раз на территории Рузского городского округа. В нем принимают участие не только детские коллективы, но и взрослые», — рассказал заместитель главы Рузского городского округа Армен Шахбабян.

Участники фестиваля представили 26 номеров. В конце мероприятия педагоги студии «Рузаденс» организовали флешмоб с участием зрителей из зала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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