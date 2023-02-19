Подмосковье 19 февраля 2023, 21:44 Более 200 человек стали участниками лыжного забега в Котельниках

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Любители зимнего вида спорта в Котельниках приняли участие в «Томилинской лыжне». Всего участниками забега стали более 200 человек.

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В лыжном забеге «Томилинская лыжня» могли принять участие жители любого возраста, ведь основной идеей забега является не соревнование, а продвижение массового спорта.

Участники лыжни после построения на трассе стартовали в несколько этапов, небольшими группами. Каждый спортсмен преодолевал дистанцию порядка 3200 метров.

«Сегодняшняя наша лыжня под соответствующим названием „Томилинская лыжня“ уже стала традиционной в нашем городском округе. Эта — третья по счету», — сказал начальник Управления развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой.

После финиша каждому участнику вручали памятную медаль забега «Томилинская лыжня».

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