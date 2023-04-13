13 апреля 2023, 14:40
Более 200 человек стали участниками форума председателей советов домов и улиц в Балашихе
Четвертый объединенный форум председателей советов домов и улиц прошел в Балашихе. Участие в нем приняли более 200 жителей микрорайонов Керамик, Николько-Архангельское, Ольгино, Салтыковка, жилого комплекса «Центр-2» и нескольких кварталов частного сектора.
Участниками форума стали представители администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, депутаты округа и председатели советов 298 многоквартирных домов.
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На форуме обсудили сразу четыре темы — рассказали, какие коммунальные услуги предоставляют собственникам, как контролировать деятельность управляющих компаний, проводить общие собрания и капремонт.
Подобные мероприятия помогают выстроить в округе новую систему взаимодействия жителей и предприятий коммунальной сферы. Этот подход реализуют по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.
«Чтобы понять основные принципы управления, <…> недостаточно просто прочитать жилищный кодекс. Есть еще огромное количество нормативно-правовых актов, которые позволяют собственникам грамотно отслеживать работу управляющих компаний», — отметила заместитель главы администрации городского округа Балашиха Татьяна Калашникова.
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ЖКХ
Балашиха
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