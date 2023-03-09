Подмосковье 09 марта 2023, 16:33 Более 200 человек приняли участие во всероссийском фестивале народных театров в Химках

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Всероссийский фестиваль народных театров «Открытое пространство» прошел в Химках на площадке Московского государственного института культуры. Участие в нем приняло более 200 человек.

Основной задачей фестиваля в этом году стало вовлечение в народных коллективов из новых регионов страны, в частности, из Донецкой Народной Республики.

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«Очень приятно, что здесь вместе с нами — представители из вновь вошедших в нашу большую семью субъектов Российской Федерации. Мы знаем про все вопросы по наполнению труппы, потому что многие из участников сейчас находятся на боевом посту специальной военной операции, выполняя тот долг, который нам позволяет на этой сцене и в этих стенах представлять свое искусство», — отметила исполняющая обязанности ректора МГИК Екатерина Кудрина.

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Артисты из Макеевки Донецкой Народной Республики впервые за несколько лет вышли на сцену. Они не имели возможности выступать перед зрителями в родном городе.

Труппа народного театра имени Островского из Иловайска приехала на фестиваль не в полном составе. Студенты МГИК сыграли мужские роли артистов, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

Работы участников фестиваля оценивали профессиональные эксперты, среди которых заслуженный артист Республики Дагестан Никита Высоцкий, заслуженный артист России Николай Скорик, актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России Алиса Богарт, заведующая кабинетом музыкальных театров организационно-творческого отдела ЦА СТД Ольга Кораблина, заслуженный работник культуры России Ирина Корчевникова и другие.

Во время фестиваля были показаны драматические, оперные, балетные постановки и кукольные спектакли. Зрители увидели, как классические постановки, так и новые прочтения известных произведений русских классиков и современных драматургов Виктора Понизова, Ясмины Реза, Анастасии Букреевой.

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