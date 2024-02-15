Подмосковье 15 февраля 2024, 22:01 Более 200 человек приняли участие в профсоюзной акции Минздрава Подмосковья 14 февраля Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

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Профсоюзная акция Министерства здравоохранения Подмосковья прошла 14 февраля в трех подразделениях региона. В ней приняли участие более 200 человек.

Председатель первичной профсоюзной организации Минздрава Подмосковья Ирина Корепанова, отметила, что акцию организовали для того, чтобы коллеги могли поблагодарить друг друга и поздравить с праздником.

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«Более 400 поздравительных открыток наши коллеги отправили друг другу, мы сами разносили пожелания», — добавила Ирина Корепанова.

Участникам предлагалось выразить благодарность тремя способами: через QR-код, с помощью поздравительной открытки или плаката.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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