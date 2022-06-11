Более 200 человек приняли участие в областном марафоне северной ходьбы в Видном

Многим пенсионерам в Видном надоело сидеть на скамейках у дома, они взяли в руки скандинавские палки и отправились на марафон северной ходьбы. В мероприятии приняли участие более 200 членов клуба «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Больше всего участников набралось в возрастной категории до 70 лет. Всем предстояло преодолеть дистанцию три километра.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы благодарны Московской области за периодические такие замечательные большие праздники. Нам приятно, что наша скандинавская ходьба сегодня вливается в общий фестиваль. И мы свой весомый вклад, 200 человек, вносим», — сказала заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова.

Источник фото: телеканал «360»

Место для проведения марафона выбрали не случайно. Парк «Апаринки» вошел в губернаторскую программу по благоустройству «Парки в лесу».

Источник фото: телеканал «360»

«Эта трасса, которую мы построили, три километра пока, она лыжная. И здесь мы сделали несколько элементов очень интересных, работа будет продолжена», — сообщил советник главы Ленинского г. о. Моисей Шамаилов.

Источник фото: телеканал «360»

С дистанцией спортсмены справились успешно. Всем участникам вручили памятные подарки и медали. А призеры получили дипломы и брендированные спортивные костюмы.

Марафон скандинавской ходьбы прошел в 46 парках Подмосковья по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.