Подмосковье 01 апреля 2024, 17:42 Более 200 человек приняли участие в литературном фестивале в Мытищах

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В Центральной библиотеке имени Кедрина городского округа Мытищи завершился третий молодежный литературный фестиваль «Слово», организованный комиссией по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты города. Участие в мероприятии приняли более 200 человек со всей России, включая представителей из Москвы и Подмосковья, а также Саратовской области, Дагестана, Хакассии и Мордовии.

Закрытие фестиваля началось с исполнения песни «Журавли» Сергеем Егоровым и минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Вечер продолжился выступлениями воспитанников детских школ искусств № 1 и № 4 и литературной мастерской «Слово», которые представили зрителям музыкальные и поэтические номера.

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Победители и призеры фестиваля получили дипломы и подарки от администрации городского округа Мытищи, театров «Огниво», «ФЭСТ», а также Группы компаний «Специальные системы и технологии».

В конце для всех участников провели книжную лотерею.

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