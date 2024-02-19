Подмосковье 19 февраля 2024, 22:29 Более 200 человек поучаствовали в зимнем празднике на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске Телеканал «360»

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В этом году традиционный зимний праздник «Волоколамская зима» собрал более 200 участников. Мероприятие прошло на стадионе «Текстильщик» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В состязаниях приняли участие не только волоколамцы, но и спортсмены из соседних округов. В программу праздника вошли лыжные гонки, хоккейный матч, дартс, шуточный бокс, катание на ватрушках, соревнования по жиму гири и веселые старты.

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«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул в национальном проекте „Демография“, что занимающихся спортом с каждым годом должно быть все больше и больше. И на сегодня мы здесь видим — и любителей и спортсменов настоящих, кто вкладывает все силы в занятия спортом», — сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Участники «Волоколамской зимы» также написали «Письма защитникам». Поздравления и пожелания с Днем защитника Отечества уже на следующей неделе будут отправлены нашим военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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