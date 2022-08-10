Более 200 человек поучаствовали в торгах по аренде земли в Подмосковье за неделю

За рабочую неделю с 1 по 5 августа в Московской области было организовано 70 аукционов по земельно-имущественным торгам. Их провел Комитет по конкурентной политике.

В этих торгах поучаствовали 230 человек. В среднем количество участников составило 4,1 человека на один лот.

С начала года в Подмосковье при помощи торгов удалось сдать в аренду 153 земельных участка. Это сразу на 39% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех сданных участков коммерческое назначение.

Узнать все подробности про объекты, которые выставлены на торги на территории Подмосковья, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее стало известно, что льготная программа «Подмосковные 10 гектаров» оказалась очень востребованной. Ее расширят, чтобы удовлетворить запрос фермеров, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.