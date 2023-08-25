Подмосковье 25 августа 2023, 21:25 Более 200 человек поучаствовали в семинарах для трудовых мигрантов в Подмосковье в августе Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Духовным управлением мусульман провели семинары для трудовых мигрантов. В августе в мероприятиях поучаствовало более 200 человек.

Встречи проходят на территории крупных предприятий и логистических центров, где работает много иностранцев.

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«На встречах организаторы, сотрудники и представители местных религиозных организаций мусульман обсудили важные вопросы, связанные с правами трудовых мигрантов и деятельностью на территории России», — уточнили в управлении.

Эксперты рассказали участникам о миграционном, трудовом и уголовном законодательстве.

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