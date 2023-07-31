Подмосковье 31 июля 2023, 06:00 Более 200 человек поучаствовали в реконструкции битвы на фестивале «Гуляй Город» в Чехове пресс-служба администрации г. о. Чехов

Читать 360tv в

Более 200 человек поучаствовали в реконструкции Битвы при Молодях в рамках фестиваля «Гуля Город» в челе Молоди в Чехове. Активистов не остановила плохая погода, сообщил депутат Совета депутатов округа Дмитрий Кесельман.

«Начинается военное действо под колокольный звон. Здесь стрельцы, лучники, конница, татарское войско воссоздают картину реального сражения того времени», — заявил депутат.

Реклама

В прошлом году фестиваль собрал более 42 тысяч человек за один день. В этом году мероприятие решили сделать двухдневным.

«Здесь можно окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, насладиться концертной и развлекательной программами, а также провести насыщенные и познавательные выходные всей семьей», — добавил Кесельман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков за музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».