31 июля 2023, 06:00
Более 200 человек поучаствовали в реконструкции битвы на фестивале «Гуляй Город» в Чехове
Более 200 человек поучаствовали в реконструкции Битвы при Молодях в рамках фестиваля «Гуля Город» в челе Молоди в Чехове. Активистов не остановила плохая погода, сообщил депутат Совета депутатов округа Дмитрий Кесельман.
«Начинается военное действо под колокольный звон. Здесь стрельцы, лучники, конница, татарское войско воссоздают картину реального сражения того времени», — заявил депутат.
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В прошлом году фестиваль собрал более 42 тысяч человек за один день. В этом году мероприятие решили сделать двухдневным.
«Здесь можно окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, насладиться концертной и развлекательной программами, а также провести насыщенные и познавательные выходные всей семьей», — добавил Кесельман.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков за музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город».
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Чехов
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