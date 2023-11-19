Подмосковье 19 ноября 2023, 15:53 Более 200 человек поучаствовали в конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста» в Химках Фото: администрация Химок

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На базе детской школы искусств имени Верстовского городского округа Химки провели областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста-2023». Участие приняли более 200 человек из 32 городов Московской области.

Конкурс проводился по группам соответственно классу и курсу обучения участников. В рамках программы музыканты исполнили два этюда, один из которых является обязательным и назначается каждый год, другой — по выбору участника.

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«С 2010 года этот конкурс является важным событием в культурной жизни Подмосковья. Он начинался как межзональное состязание, а с 2016 года приобрел двухуровневый формат, объединяя учеников учебных заведений дополнительного образования и студентов профильных учебных заведений Московской области. С каждым годом популярность конкурса растет. В этом году поступило 211 заявок. Победы в этих конкурсах дают баллы не только школам искусств при рейтинговании, но и детям. Победители детского рейтинга становятся стипендиатами программы Губернатора Подмосковья „Одаренные дети Подмосковья“ и получают от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона на развитие творческих способностей», — рассказала Инна Монастырская.

Профессиональное жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: исполнительское мастерство, уровень технического мастерства, эмоционально-художественная выразительность исполнения, а также соответствие репертуара возможностям исполнителя и сценическая культура.

«Конкурс очень популярный. Со следующего года мы подали заявку на получение статуса открытого конкурса и в дальнейшем планируем его проведение во всероссийском формате», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Бородина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что творческое образование в Химках пользуется большой популярностью и охватывает множество детских учреждений.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан при участии коллективов Детской школы искусств имени Верстовского.

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