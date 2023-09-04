Подмосковье 04 сентября 2023, 17:38 Более 200 человек посетили программы ко Дню знаний в парках Лобни Администрация г.о. Лобня

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Проект «Парк знаний» в Лобне посетили более 200 человек. Праздничные программы провели на двух площадках — в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Река времени».

В Центральном парке выступили вокалисты творческого центра «Новый ритм» и участники вокального ансамбля «Волшебное созвучие». Здесь прошли мастер-классы по рисованию и экологическая акция «Доброкрышечки». Всем детям раздали яркие воздушные шары.

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В парке «Река времени» выступили воспитанники театральной мастерской «Голоса». Они организовали уличные игры, поучаствовать в которых могли и взрослые, и дети. Продолжили программу спортсмены из спортивной школы «Тацудзин» с мастер-классом по каратэ. Здесь также прошла акция «Доброкрышечка» и раздача воздушных шаров.

Во всем Подмосковье в проекте «Парк знаний» поучаствовали более 19 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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