04 сентября 2023, 17:38
Более 200 человек посетили программы ко Дню знаний в парках Лобни
Проект «Парк знаний» в Лобне посетили более 200 человек. Праздничные программы провели на двух площадках — в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Река времени».
В Центральном парке выступили вокалисты творческого центра «Новый ритм» и участники вокального ансамбля «Волшебное созвучие». Здесь прошли мастер-классы по рисованию и экологическая акция «Доброкрышечки». Всем детям раздали яркие воздушные шары.
Реклама
В парке «Река времени» выступили воспитанники театральной мастерской «Голоса». Они организовали уличные игры, поучаствовать в которых могли и взрослые, и дети. Продолжили программу спортсмены из спортивной школы «Тацудзин» с мастер-классом по каратэ. Здесь также прошла акция «Доброкрышечка» и раздача воздушных шаров.
Во всем Подмосковье в проекте «Парк знаний» поучаствовали более 19 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Реклама
Реклама