Подмосковье 12 февраля 2023, 17:26 Более 200 человек побывали на Ашитковской лыжне в Воскресенске

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В Воскресенске прошли соревнования «Ашитковская лыжня». В этом году в мероприятии поучаствовали более 200 человек. Среди них есть профессиональные спортсмены и любители.

Одну из самых юных участниц «Ашитковской лыжни» Асю Кудинову поддерживали родители. Девочке всего четыре года.

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«Я люблю спорт, обожаю спорт. Мне нравятся лыжи, коньки, футбол, хоккей», — сообщила Ася Кудинова.

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В этом году учитель кадетской школы Воскресенска Олег Рябов подготовил к старту своих воспитанников. Также мужчина прибыл на соревнования как участник.

«3,5 километра побегу. Я не стал рисковать на семь километров, все-таки возраст. В этом году 59 лет мне исполняется», — пояснил Олег Рыбов.

В этом году помимо местных жителей в соревнованиях поучаствовали жители Москвы, Люберец, Долгопрудного, Гжеля, Коломны, Раменского и Бронниц.

После финиша призы получили не только победители, но и самый юный и самый взрослый участник лыжной гонки. Также подарки вручили самой большой спортивной семье.

«Это массовый спорт, это здоровье, это взаимовыручка. Смотрите, сколько детей здесь, сколько родителей. Это настоящий семейный праздник», — заявил врип главы Воскресенска Алексей Малкин.

Отметим, «Ашитковская лыжня» — традиция для жителей города. Мероприятие проводят уже 11 зим подряд.

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