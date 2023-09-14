Подмосковье 14 сентября 2023, 14:53 Более 200 человек переселили из аварийного жилья в Солнечногорске с начала года администрация пресс-службы г.о. солнечногорск

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С января в Солнечногорске переселили уже 210 человек из 70 жилых помещений. До конца года еще более 700 жителей получат ключи от новых квартир.

Программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года, завершат в Солнечногорске досрочно. До конца года новоселье справят 929 человек.

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Сразу несколько новых домов строятся в Солнечногорске для переселенцев. В их числе ЖК «Рекинцо-2», «Радость-2» в Радумле, «Новый город» в Поварове. Администрация округа также планирует закупать квартиры у застройщика «СЗ „Стройиндустрия“» и в ЖК «Андреевка».

«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда — это приоритетная задача. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева до конца 2023 года один из этапов программы должен завершиться. Со следующего года приступим к переселению людей, чье жилье было признано аварийным после 2017 года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На встрече с губернатором жители спросили о переселении из нескольких аварийных домов поселка Поварово. Данные по трем из них уже направили в Минстрой Подмосковья для включения в госпрограмму.

Расселение проводится как путем предоставления новых квартир, так и с помощью денежных компенсаций по стоимости 108,488 тысячи рублей за один квадратный метр. На эти средства жители могут сами приобрести себе жилье на вторичном рынке.

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