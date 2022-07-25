Более 200 боксеров поборются на командном Кубке России в Серпухове

В Серпухове стартует командный Кубок России по боксу среди мужчин. Соревнования будут проходить с 25 по 29 июля во Дворце спорта «Надежда». В них примут участие более 200 спортсменов со всей страны. Боксеры будут состязаться в 13 весовых категориях.

Открытие командного Кубка России по боксу среди мужчин пройдет 25 июля, торжественная церемония начнется в 16:30. Почетными гостями станут Александр Поветкин, Денис Лебедев, Раимкуль Малахбеков, Олег Саитов, Андрей Баланов, Ахмедхан Адилов и другие.

В составе команды Центрального федерального округа выступят 12 боксеров из Московской области: Володя Мнацаканян, Василий Егоров, Дмитрий Двали, Ахмед Иматшоев, Овик Оганнисян, Виталий Бойцов, Константин Опольский, Андрей Замковой, Алексей Семыкин, Андрей Егоров, Раджаб Раджабов, Михаил Усов. Все соревнования будут транслироваться на нескольких телеканалах — «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Соревнования по командному Кубку России прерывались сразу на 12 лет и были возрождены только в 2018-м. Три розыгрыша проходили на территории Ижевска. В 2021 году турнир перешел в Екатеринбург. В прошлом году победили боксеры из Уральского федерального округа, Центральный федеральный округ стал вторым по счету.