Более 200 автобусов «Мострансавто» украсили к Новому году
Минтранс Подмосковья: к Новому году украсили более 200 автобусов «Мострансавто»
Более 200 автобусов АО «Мострансавто» с новогодней символикой начали курсировать в Московской области. Такое сообщение распространила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Перевозчики Подмосковья украсили автобусы, электропоезда, станции и вокзалы к Новому году. Более 200 автобусов „Мострансавто“ с новогодней символикой можно встретить на маршрутах в Балашихе, Реутове, Коломне», — говорится в сообщении.
Водителями этих автобусов станут настоящие Деды Морозы. Здания автовокзалов и железнодорожных станций в Московской области украсили праздничными елками, развесили там разноцветные гирлянды. Рождественские ели появились также на станциях Московских центральных диаметров. Например, на станции второго маршрута «Опалиха» вокруг новогоднего дерева размещены олени и коробки с подарками.
Ранее стало известно, что на территории Москвы сделают бесплатный проезд в новогоднюю ночь. Не будут брать оплату с пассажиров столичного метро начиная с 20:00 31 декабря 2021 года и до 06:00 1 января 2022 года.