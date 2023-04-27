Подмосковье 27 апреля 2023, 15:37 Более 200 автобусов «Мострансавто» привели в порядок за месяц Минтранс Подмосковья

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Акция «Чистый автобус» завершилась в Подмосковье. С 27 марта пассажиры «Мострансавто» могли отправлять фотографии транспортных средств, в которых необходимо было провести уборку. Так, за месяц в порядок привели более 200 транспортных средств.

«Благодарим каждого участника акции „Чистый автобус“ за помощь. Мы продолжаем следить за чистотой в наших транспортных средствах. Хотим отметить, что поддерживать порядок в салоне автобуса могут и сами пассажиры: для этого достаточно соблюдать правила и не оставлять мусор после завершения поездки», — отметили в «Мострансавто».

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Транспортная компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ежедневно на линию выходят около четырех тысяч автобусов «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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