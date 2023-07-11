Подмосковье 11 июля 2023, 10:44 Более 20 жилых домов Подмосковья получили кадастровые номера в июне

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На кадастровый учет поставили 21 жилую новостройку в июне. Об этом сообщили Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Темпы строительства нового жилья в Подмосковье продолжают расти. Государственный кадастровый учет осуществляется в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников

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В июне больше всего новостроек поставили на кадастр в Ленинском и Одинцовском округах. Это дома в ЖК «Пригород Лесное», «Восточное Бутово», «Видный город», «Лайково», «Восточный», «Одинцово-1» и «Сердце Одинцово». Другие объекты находятся в Красногорске (ЖК «Ильинские луга»), Рузе (ЖК «Москворецкий»), Люберцах (ЖК «Люберцы»), Раменском (ЖК «Новый Раменский») и Дмитрове (ЖК «Терра»).

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