Подмосковье 21 апреля 2023, 11:13 Более 20 земельных участков выставили на торги в Серпухове Комитет по конкурентной политике

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги более 90 новых объектов за неделю. Серпухов стал одним из лидеров по количеству предложений.

С начала года в Серпухове на торгах реализовали уже 11 участков, и еще 27 объектов доступны в настоящее время. Это земельные участки и другая недвижимость. Посмотреть лоты можно на портале ЕАСУЗ.

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Например, в селе Игумново в аренду можно взять участок ЛПХ размером 16 соток для строительства загородного дома или дачи. Земля находится в 37 километрах от Симферопольского шоссе, недалеко от Флоро-Лаврского храма села Игумново. До ближайшей остановки автобуса около 300 метров. Начальная цена аренды составляет 517 тысяч 650 рублей в год. Прием заявок уже идет и завершится 18 мая, после чего 22 мая будет проведен аукцион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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