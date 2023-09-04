Подмосковье 04 сентября 2023, 14:08 Более 20 заблудившихся в лесах спасли за трое суток в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В пятницу, субботу и воскресенье работники «Мособлпожспас» помогли выйти из леса 24 заблудившимся грибникам. Это были жители Подмосковья и Москвы в возрасте от 42 до 83 лет.

В числе потеряшек были и несовершеннолетние. Так, в городском округе Чехов возле деревни Сенино работники ПСЧ-311 разыскали в лесу двух 10-летних детей с мамами. Спасатели, определив их примерное местонахождение, начали прочесывать ельник, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Через час специалисты обнаружили грибников и сопроводили их до оставленного у дороги автомобиля.

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«В лесу рядом с деревней Теперки работники 250-й пожарно-спасательной части совместно с кинологами нашли 83-летнего мужчину, который увлекся сбором грибов и зашел вглубь леса. К счастью, у мужчины с собой был заряженный телефон, по которому он общался со спасателями. Вскоре собака кинолога Антонины Светликовой по кличке Мэри обнаружила грибника. Мужчина испытывал сильную жажду, но в медицинской помощи не нуждался», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.