Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье до конца сентября

Более 20 водоемов расчистят и приведут в порядок на территории Подмосковья к октябрю. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Мы приводим в порядок 22 водоема — это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре», — сказал Воробьев.

Работы уже начали в Черноголовке, Наро-Фоминске, Люберцах, Шаховской, Серебряных Прудах, Щелкове, Солнечногорске, Домодедове, Павловском Посаде и Можайске.

«Водоемов много. Почти две тысячи у нас озер, малых рек. И работа предстоит большая», — отметил губернатор.

Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка четырех тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьеров, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек. Поэтому содержание этих объектов в нормальном состоянии — одна из приоритетных задач.

Программа расчистки рек стартовала в Московской области в 2012 году. Тогда было расчищено 10 участков рек протяженностью более 60 километров в Серпухове, Химках, Орехово-Зуеве, Жуковском, Раменском, Балашихе.

«А в этом году мы стартовали с большим проектом. Это расчистка реки Клязьмы, которая протекает по территориям трех округов. Это Королев, Пушкино, Мытищи. Это около 18 километров, которые мы должны до конца года пройти и завершить», — отметил Разин.

Кроме того, в декабре будет завершена расчистка большого Малаховского озера в Люберцах. Будут начаты работы на реке Воймеге в Рошале. Она протекает через весь центр города.

В 2022 году начнутся работы в акватории рек Гуслицы и Петрицы.

«Сейчас эти реки, конечно, не радуют глаз, а главное — несут опасность в период паводкового времени», — отметил министр.

Проводятся работы на 10 прудах. Сейчас они идут в Электрогорске, Егорьевске, Богородском. В среду, 21 июля, расчистка начнется еще в восьми прудах в Истре, Дмитрове, Чехове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Лотошине и Власихе. В Волоколамске пруд начнут расчищать в августе.

«Изначально мы планировали завершить работы до 19 сентября, но уже сейчас, общаясь с подрядчиками и главами, думаем, что до 1 сентября все работы проведем», — добавил Разин.

Он отметил, что в этом году министерство планирует дополнительно расчистить еще не менее восьми прудов.

Отдельно Разин затронул тему канализационных сливов. В прошлом году в регионе была запущена программа по выявлению несанкционированных водовыпусков. Всего было выявлено около 850 таких точек, 520 из них демонтировали.

«Но мы заметили, что очень часто водовыпуск идет не сразу в воду, а сбрасывается на рельеф. И дальше с рельефа попадает в воду. Поэтому в 2021 году мы смотрим не только водные объекты, но и прилегающие территории», — добавил министр.

На сегодняшний день специалисты выявили уже почти 1,9 тысячи незаконных канализационных сбросов и ликвидировали 1,6 тысячи из них.