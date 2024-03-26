Подмосковье 26 марта 2024, 15:10 Более 20 вакансий водителя автобуса открыли в Ступине Медиасток.рф

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Дефицит водителей автобусов в городском округе Ступино составляет 23 человека. Вакансии опубликованы на сайте компании «Мострансавто».

«Информируем о наличии вакансий на транспортном предприятии, преимуществах работы, возможности профессионального обучения. Администрацией округа направлены в компанию для трудоустройства два специалиста. Один уже трудоустроен, второй соискатель проходит собеседование», — отметил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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Число обращений жителей по вопросам работы общественного транспорта в этом году выросло. Основные причины — несоблюдение графика движения из-за нехватки водителей. Все обращения отрабатывают с перевозчиком.

В прошлом году на производственные базы «Ступино» и «Малино» поступило 18 автобусов. Подвижной состав — 67 единиц, из них 44 — большого класса. Ежедневно на маршруты выходит 56 автобусов.

С 1 апреля «Мострансавто» на 20% увеличит зарплату слесарям, мойщикам автобусов и работникам складских помещений. Весной планируется поднять уровень оплаты труда и водителям.

«Знаю, что главы активно включились в работу по привлечению водителей. Важно создавать условия для того, чтобы к нам приезжали не только они, но также механики, слесари из других регионов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами.