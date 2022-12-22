22 декабря 2022, 13:37
Более 20 участков передали для строительства социальных объектов в Подмосковье с начала года
Около 40 гектаров земли передали из собственности Московской области для строительства поликлиник, школ, детских садов и других важных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.
«На 23 переданных участках общей площадью порядка 40 гектаров планируется строительство четырех детских садов, девяти школ и 10 медицинских учреждений. Это позволит оказывать населению качественные услуги», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, часть переданных участков уже используют под строительство.
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«Например, работы начались в Ленинском городском округе — здесь строят детсад и две школы. Для этих целей мы передали три участка общей площадью более шести гектаров», — добавила глава ведомства.
Поликлиники возведут в Пушкино и Чехове, а на территории областного онкологического диспансера в Балашихе будет построен новый лечебно-диагностический центр на 500 посещений в смену.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.
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