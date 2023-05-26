Подмосковье 26 мая 2023, 16:44 Более 20 участков дорог отремонтируют в Мытищах в этом году

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Капитальный ремонт начался на дорогах в Мытищах. Всего в порядок приведут 24 участка: 11 дорог в городе и 13 на территории округа.

Всего отремонтируют 20 километров дорожного полотна, а три дороги из грунтовых переделают в асфальтированные.

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«На сегодняшний день мы уже 10 дорог из предусмотренных 24 [отремонтировали] полностью. <...> Сейчас мы уже приступаем к улице Летной - наполовину заасфальтировали», - рассказала заместитель директора «УТДХ городского округа Мытищи» Светлана Головешкина.

Среди уже отремонтированных - улица Коминтерна, Щербакова, Колонцова, Водопроводная аллея, а также Зеленая улица в Марфино и другие. Ремонтные работы оставшихся дорог планируют завершить к середине августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

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