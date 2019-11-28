Более 20 участков дорог отремонтировали в Луховицах в 2019 году

В городском округе Луховицы в 2019 году отремонтировали более 20 участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Более 10 участков дорог протяженностью 8 км отремонтировали за счет предоставления субсидии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Таким образом, в порядок приведены дороги в центральной части Луховиц на улицах Речная, Зубачева, Блохина, Советская, Сиреневая, Воробьева, а также дороги в отдаленных от центра населенных пунктах: Нижне-Маслове, Головочеве, Белоомуте и других.

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Кроме того в рамках программы ремонта на этот года, отремонтированы 10 км автотрассы Белоомут — Слемские Борки, около 2 км дороги Луховицы — Зарайск, и участки дорог Врачево — Белоомут, Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Головачево, 6 км дороги Фруктовая — Алпатьево, и 4 км дороги Дединово — Сельниково — Овощное.

Отремонтированы практически все автотрассы в городе, при этом общая протяженность ремонтируемых участков составила свыше 39 км.

Ремонт около 300 метров дороги по улице Набережная в селе Дединово сделан за собственные средства городского округа Луховицы.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Замглавы администрации муниципального образования Александр Носов подчеркнул, что в этом году по ремонту дорог в округе проведена большая работа. «Столько в Луховицах еще за последние три года ремонтировали никогда!» — заявил Александр Носов и поблагодарил власти Московской области за поддержку.

Жительница Дединова Анна Попова вспоминает, что раньше, когда шел дождь, проехать к домам было невозможно. «Жители, работники скорой помощи или полиции — все оставляли машины в начале улицы и шли пешком вдоль домов. Теперь эту проблему решили. Огромное спасибо за эту дорогу. Это очень важно для жителей улицы Набережная», — сказала Анна Попова.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Владимир Барсуков сделал акцент на том, что муниципалитет старается благоустраивать не только центр, но и удаленные населенные пункты, и заметил, что качество дорог в Луховицах заметно улучшилось.

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«У нас почти все дороги приведены в абсолютный порядок. Сейчас наша работа по ремонту муниципальных и региональных дорог завершается. Мы выполнили все планы, которые перед нами ставил губернатор. Но, естественно, дороги не могут всегда оставаться идеальными, поэтому мы и дальше будем работать над тем, чтобы их улучшать. И жители в этом нам могут помочь: голосуйте на портале „Добродел“ за те дороги, которые, по вашему мнению, нуждаются в ремонте», — призвал Владимир Барсуков.

Глава Луховиц добавил, что особенно приятно получать письма благодарности от жителей. «Это самое важное в работе — когда твой труд ценят. Мы обязательно продолжим делать все, чтобы в нашем округе люди видели перемены к лучшему», — пообещал Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В этом году в Подмосковье отремонтировали более 2,18 тысячи дорог (1,7 тысячи муниципальных и свыше 480 региональных) общей протяженностью более 2,4 тысячи км. Порядка 30% от общего плана ремонта в 2019 году сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел».

Всего с 2017 года в программу включили порядка 1350 дорог общей протяженностью 1,8 тысячи км. В этом году на 55% увеличили объем строительства тротуаров вдоль муниципальных и региональных дорог. В городском округе Луховицы в этом году отремонтировали и обустроили 3,7 км тротуаров.