Подмосковье 04 августа 2023, 06:30 Более 20 тысяч жителей Подмосковья выполнили нормативы ГТО с начала года Администрация г.о. Солнечногорск

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С начала года нормативы «Готов к труду и обороне» сдали 22282 жителя Подмосковья. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 19 тысяч участников получили знаки отличия.

«В Подмосковье с начала года более 20 тысяч жителей приступили к выполнению нормативов ГТО. Напомню, что наличие знака отличия позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы, а число обладателей золотого знака за ГТО в регионе только увеличивается», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В марте 2023 года количество возрастных категорий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» увеличили с 11 до 18. Это стало возможным благодаря уменьшению отрезков между ступенями по годам рождения. Изменения позволили оптимизировать нормативы и нагрузки в соответствии с основными физическими качествами человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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