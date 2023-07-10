10 июля 2023, 13:18
Более 20 тысяч жителей Подмосковья посетили праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности
Подмосковное мероприятие «Семья. Лето. Парк» посетили около 20 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Праздничные события проходили в 60 парках региона.
Организаторы подготовили для гостей музыкальные выставки и спектакли, семейные квесты и концерты. Дети могли поучаствовать в анимационных развлекательных программах и конкурсах рисунков.
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Кроме того, на площадках мероприятия прошло дефиле свадебных образов и цветочные акции. Также во многих парках региона чествовали юбиляров супружеской жизни.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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