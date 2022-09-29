Жители Подмосковья обменяли через экопункты свыше 2 миллионов бутылок и банок на скидки в магазинах | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья обменяли через экопункты свыше 2 миллионов бутылок и банок на скидки в магазинах

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Программой лояльности регионального оператора «РТ-Инвест» воспользовались уже 20 тысяч жителей Подмосковья. Сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки в фандоматы компании, они накопили более семи миллионов баллов, которые потратили на продукты и услуги партнеров акции.

Общее количество сданных в фандоматы банок и бутылок превысило 2,2 миллиона единиц, а суммарный вес вторсырья достиг 52 тонн.

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Активнее всего жители Подмосковья тратят накопленные баллы на скидки в салонах красоты, автосервисах, фитнес-центрах, зоомагазинах и ресторанах. В сети магазинов «ВкусВилл» куплено продуктов на 765 тысяч бонусных рублей. Еще 12 тысяч баллов участники потратили на поездки в каршеринге BelkaCar.

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В сети «РТ-Инвест» работают 467 экопунктов, которые установлены в 29 округах Подмосковья. Чаще всего фандоматы можно встретить в школах — там их 215. Еще 132 пункта работают на улицах, остальные — в торговых центрах, МФЦ и других учреждениях.

Больше всего тары сдали жители Красногорска — 323 тысячи банок и бутылок. На втором месте Балашиха с результатом 290 тысяч, следом идут Мытищи, где сдали 213 тысяч банок и бутылок.

Интересно, что в Долгопрудном жители сами инициируют сбор вторсырья. Так, школьницы Полина и Ксюша Славные разработали эко-квест, в ходе которого участники могут пройти маршрут, познакомиться с историей города и параллельно собрать на улицах банки и бутылки. Заработанные баллы Полина и Ксюша обменивают в магазинах на подарки, которые отправляют в детский онкологический центр в Балашихе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.

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