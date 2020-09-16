Более 20 тысяч жителей Одинцова сделали прививки от гриппа за две недели

Больше двух недель жители Одинцова ставят прививки от гриппа. В этом году вакцинация началась раньше, чем обычно — 1 сентября. Защититься от эпидемии гриппа может любой желающий, независимо от возраста и социального статуса. Прививки делают бесплатно.

Сделать прививку можно несколькими способами. Записаться через сайт госуслуг и колл-центр губернатора. Нужно будет выбрать день и время напрямую — в личном кабинете пациента или уже в поликлинике. Но даже если вы просто пришли на плановый прием к врачу, специалист тоже предложит вам вакцинироваться. И сделать это можно не только в самой больнице.

«18 кабинетов только наших мед учреждений. Плюс 11 ФАП, из них два мобильных. Мы выезжаем в места массового скопления людей: площади, вокзалы, МФЦ. И у нас есть определенный график, его можно на сайте посмотреть», — рассказал Андрей Фадеев, главный врач Одинцовской областной больницы.

За первые две недели вакцинации в Одинцове прививку от гриппа сделали больше 20 тысяч человек. И, по словам главврача, эта цифра возрастет еще в шесть раз.