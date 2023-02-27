Подмосковье 27 февраля 2023, 15:05 Более 20 тысяч жителей Балашихи приняли участие в масленичных гуляньях

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Масленичные гулянья прошли в Балашихе на 30 городских площадках. Участие в празднике приняли более 20 тысяч жителей округа.

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Основными площадками народных гуляний стали парки «Пехорка», «Пестовский» и «Заречная», площадь около ледового дворца «Арена „Балашиха“» и бульвар цветов в микрорайоне Железнодорожном.

Гостям праздника представили концертные и развлекательные программы, мастер-классы, розыгрыши, традиционные масленичные забавы. Главным угощением стали блины — символ Масленицы.

Участники гастрофестиваля в микрорайоне Железнодорожном смогли попробовать еще и перепечи, пирожки, плов, уху, шашлык из нескольких видов мяса. Там была представлена продукция фермеров Адыгеи, Алтая и других регионов России.

Кульминацией торжеств стало сожжение чучела Масленицы.

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