Подмосковье 02 апреля 2024, 20:12 Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье Пресс-служба министерства образования Московской области

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Запись по месту регистрации в первые классы в Подмосковье продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители смогут воспользоваться льготами при зачислении.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, право на зачисление в первую волну также имеют те дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие братья или сестры.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье