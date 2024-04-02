02 апреля 2024, 20:12
Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье
Запись по месту регистрации в первые классы в Подмосковье продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители смогут воспользоваться льготами при зачислении.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, право на зачисление в первую волну также имеют те дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие братья или сестры.
«Мы закончили бесшовный перевод дошкольников из детского сада в школы образовательных комплексов. Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тысяч», — рассказала Каклюгина.Записать ребенка в школу можно через госуслуги Московской области. Оригиналы документов приносить в школу не нужно, все данные проверят удаленно, а заявления на зачисление в школу не по месту регистрации можно подать до 6 июля.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье
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