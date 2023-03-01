Подмосковье 01 марта 2023, 11:43 Более 20 тысяч справок о назначенных льготах и выплатах выдали в Подмосковье

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Министерство социального развития Подмосковья подвело промежуточные итоги по выдаче справок о назначенных льготах и выплатах. В регионе получено уже более 20 тысяч таких документов.

Чаще всего жители берут эти справки для предоставления в банк, на работу или университет.

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«Получить справку о мерах социальной поддержки можно в двух форматах: онлайн и на бумажном носителе. Цифровые справки самые популярные среди населения», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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В электронном формате оформлено чуть больше 18 тысяч, еще три тысячи справок выданы в бумажном виде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году новые технологии продолжат внедрять в жизнь региона. Он имел в виду применение искусственного интеллекта в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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