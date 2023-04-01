Подмосковье 01 апреля 2023, 11:04 Более 20 тысяч штрафов за непристегнутый ремень безопасности выписали в Подмосковье с начала года Unsplash

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Минтранс Подмосковья сообщил, что с начала января в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев, когда водитель или пассажиры ехали в машине непристегнутыми. Социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!», который стартовал 27 марта, поможет снизить процент таких нарушений.

Раунд проводит Госавтоинспекция Подмосковья. Это будет комплекс разных мероприятий, суть которых — еще раз напомнить о том, как важно использовать ремень безопасности в машине.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня на 45–50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей. Поэтому пристегнуть ремень — значит обезопасить себя.

Выявлять нарушителей помогают в том числе камеры видеонаблюдения. Сейчас на дорогах Подмосковья работают порядка 1,5 тысячи устройств, которые умеют распознавать отсутствие ремня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».