Подмосковье 11 января 2023, 17:47 Более 20 тысяч школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Подмосковье. Более 20 тысяч обучающихся 9-11 классов примут в нем участие.

Испытания проверят знания ребят по 24 общеобразовательным предметам. Региональный этап пройдет с 10 января по 22 февраля.

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«Региональный этап проводится очно на 123 площадках Московской области. Это ответственный этап, ведь победители представят область на заключительном этапе. Желаю удачи всем участникам», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Все желающие могут ознакомиться с информацией о проведении олимпиады на сайте Образовательного центра «Взлет».

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