Более 20 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

В Подмосковье 6 июля выпускники школ сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. В первый день в испытании приняли участие более 20,5 тысячи учеников. Во второй день ЕГЭ сдадут еще почти 18 тысяч школьников. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что ЕГЭ по русскому зыку прошел в штатном режиме, без каких-либо нарушений. В первый день экзамен проводили в 264 пунктах.

«В целях безопасности в каждом пункте проведения была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эти правила действуют на всех экзаменах», — уточнила министр.

Результаты всех выпускных испытаний будут известны до 23 июля.