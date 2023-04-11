Подмосковье 11 апреля 2023, 11:58 Более 20 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья в апреле

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Генеральная уборка дорог после зимы продолжается в Подмосковье. С начала апреля в регионе отмыли почти 14 тысяч километров асфальта и ликвидировали более 20 тысяч ям.

Минтранс Подмосковья отметил, что запланированный объем весенних работ выполнен уже наполовину.

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«В первую очередь дорожные службы ремонтируют дефекты покрытия — за 10 дней ликвидировали больше 20 тысяч ям. Также дорожники убирают мусор, приводят в порядок остановки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

С начала месяца в Подмосковье отмыли более 6,4 тысячи остановочных павильонов, больше тысячи километров парапетов, 4,5 тысячи километров тротуаров и около 14 тысяч километров проезжей части.

Все планы по уборке дорог в Подмосковье выполнят к 1 мая, такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев. Сейчас по этому направлению лидируют Пушкино, Восход, Долгопрудный, Наро-Фоминск и Королев.