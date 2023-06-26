26 июня 2023, 14:37
Более 20 тысяч гектаров очистили от борщевика в Подмосковье
В Московской области от борщевика обработали более 20 тысяч гектаров. Первый этап очистки от растения выполнили на 98%, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Стартовал второй этап обработки, в рамках которого обработали уже более 700 гектаров», — заявил Филимонов.
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Лидерами по обработанным площадям на втором этапе стали Талдом, где от растения очистили более 600 гектаров, Клин — более 19 гектаров и Волоколамск — более 14 гектаров.
Борщевик опасен быстрым распространением. Сейчас у растения активная стадия роста. Борьба с ним возможна и на частной земле. Органы местного самоуправления могут провести эту работу за счет владельца участка.
В прошлом году от борщевика очистили 20 тысяч гектаров подмосковных земель в 46 городских округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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