Подмосковье 26 июня 2023, 14:37 Более 20 тысяч гектаров очистили от борщевика в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области от борщевика обработали более 20 тысяч гектаров. Первый этап очистки от растения выполнили на 98%, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Стартовал второй этап обработки, в рамках которого обработали уже более 700 гектаров», — заявил Филимонов.

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Лидерами по обработанным площадям на втором этапе стали Талдом, где от растения очистили более 600 гектаров, Клин — более 19 гектаров и Волоколамск — более 14 гектаров.

Борщевик опасен быстрым распространением. Сейчас у растения активная стадия роста. Борьба с ним возможна и на частной земле. Органы местного самоуправления могут провести эту работу за счет владельца участка.

В прошлом году от борщевика очистили 20 тысяч гектаров подмосковных земель в 46 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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