Подмосковье 24 января 2024, 17:57 Более 20 тысяч домов Подмосковья проверили на наличие сосулек и наледи в связи с оттепелью ГУСТ МО

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После очередного снегопада в Подмосковье пришла оттепель. Управляющие компании начали проверять кровли, балконы, козырьки и входные группы домов на предмет наличия сосулек и снежных свесов.

Сотрудники УК осмотрели уже 20 477 многоквартирных домов со скатными крышами. Полностью плановый осмотр завершили в 32 городских округах Подмосковья, в числе которых Подольск и Коломна, Шатура, Пушкино и другие. В ГУСТ Московской области отметили, что на 99% справились с задачей во Фрязине, Люберцах, Клину, Химках, Орехово-Зуеве, Лобне и других муниципалитетах.

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Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

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