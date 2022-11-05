Более 20 тысяч человек стали участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 19:54 Более 20 тысяч человек стали участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье

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Более 20000 жителей и гостей Подмосковья приняли участие в мероприятиях государственных музеев региона 4 ноября. Акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства.

В этом году акция «Ночь искусств» прошла в девятый раз. Гостями музеев в рамках всероссийской культурно-образовательной акции, которая прошла под девизом «Наши традиции», 4 ноября стали более 20 тысяч человек.

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Самыми популярными площадками акции стали: государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, государственный музей-заповедник «Зарайский кремль», государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

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В акции приняли участие почти 200 подмосковных библиотек и 30 муниципальных областных музеев. Свои программы также представили областные театры.

Мероприятия акции «Ночь искусств» рассчитаны на широкую аудиторию и ставят перед собой задачу сделать искусство привлекательным и доступным для жителей России. Гости мероприятий могут принять участие в беседах с писателями, актерами, художниками и музыкантами. Кроме того, посетители участвуют в мастер-классах, концертах, спектаклях, выставках и квестах.

Участие в большинстве событий бесплатное.